Chocante e real, 'Adolescência' expõe como jovens são reféns da internet

Em quatro episódios, a produção mostra a dificuldade que os jovens têm de se expressarem e a influencia da internet. "Nós somos reféns da internet, imagina um jovem que está construindo sua personalidade, cheio de duvidas, medos e angustias? Ele vai se fechando no mundo dele", completa Búrigo.

Com sua complexidade e com o impacto que está tendo entre o público e a crítica, Flavia aposta na série na próxima temporada de premiações. "É muito bem construída narrativamente para trazer uma gravidade contemporânea. É uma série baseada no que vem acontecendo no Reino Unido com os adolescentes", diz.

'Branca de Neve' não deve alcançar sucesso

Rodeado por polêmicas, o live-action "Branca de Neve" estreia amanhã nos cinemas brasileiros. Baseado no conto de fadas dos Irmãos Grimm, o filme vem com Rachel Zegler, que tem origem latina, no papel principal, o que Flavia Guerra aponta como um ponto positivo.