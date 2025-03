'O Melhor Amigo' traz paixões, músicas, Gretchen e 'muito gay', diz diretor

É um filme leve. Uma sessão da tarde um pouquinho mais apimentada. É gostoso; percorre aquela obsessão por um primeiro amor mal resolvido. Um rito de passagem para a vida adulta definitiva. Flávia Guerra

O filme ainda conta com uma participação especial de Gretchen e uma fotografia que retrata Canoa Quebrada, no Ceará, com "leveza". "Estou muito feliz e empolgado", diz o diretor do filme, Allan Deberton, em entrevista. "É uma aventura, é divertido, tem muita música, muita Gretchen e muito gay. É um filme para falar de amor, canções de amor, desilusões, paixões platônicas? Um pouco de tudo o que a gente já viveu em nossa vida —e por vezes continua vivendo."

Por causa da sensibilidade do diretor, Vitor Búrigo diz que o longa consegue gerar uma identificação fácil com o público. "Allan é muito afetuoso em seus trabalhos; tem um trabalho carinhoso e é um cara muito sentimental. Ele consegue levar essa história de amor com maestria.

Pós-Oscar, 'Vitória' estreia com Fernanda Montenegro arrebatadora

"Vitória", novo filme de Andrucha Waddington e Breno Silveira, também estreia hoje surfando no "hype" do Oscar.