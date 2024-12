'Filme não é só o que se vê na tela', diz Flavia Guerra sobre 'Substância'

Destaque do cinema nacional neste ano, "As Polacas" estreia nesta quinta-feira (12) nas salas de cinema, trazendo uma realidade pouco falada sobre a imigração judaica ao Brasil, no início do século passado.

Na trama, Rebeca (Valentina Herszage) foge da guerra na Polônia, em 1917, e acaba refém de uma rede de prostituição e tráfico de mulheres. "Apesar de ser um filme de época, fala muito, infelizmente, de uma questão ainda contemporânea, que é o tráfico de mulheres e a exploração sexual de imigrantes", diz Flavia Guerra.

O diretor, João Jardim, concorda que o tema se repete atualmente. "A violência contra a mulher está sempre nas manchetes, mas não temos um entendimento mais emocional do que aquilo significa (...) É muito duro, não é algo simples. É uma dor quase impossível de ser retratada no cinema, mas talvez a gente a aproxime um pouco mais do público, tentando sensibilizar."

Caco Ciocler, que integra o elenco, diz que o filme tem uma história "forte e importante". "Mexe em feridas muito profundas. É uma história que todo mundo sabe, mas que a gente não ouve, até porque essas mulheres não eram aceitas pela própria comunidade judaica", diz. "É um filme muito esperançoso. Muito violento, de uma situação terrível, mas também de muita esperança, sororidade e potência das mulheres e dessa comunidade".

O filme, apesar de falar sobre violência, se sustenta muito nessa união, nessa troca. Valentina Herszage

Valentina Herszage diz que o filme também é uma homenagem à religião e à cultura judaica. "Tive aulas de iídiche, uma língua praticamente morta, para o filme. O cinema também perpetua algumas coisas que estão morrendo; pega a memória e a mantém viva (...) e levanta questões", diz.