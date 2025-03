'Diversidade de forma e temática': O que esperar do festival É Tudo Verdade

O É Tudo Verdade, festival internacional de documentários, divulgou as produções que serão exibidas na edição deste ano. Em 2025, o evento celebra 30 anos de história e acontece entre os dias 3 e 13 de abril, com sessões gratuitas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Amir Labaki, curador do evento, contou para Flávia Guerra durante o Plano Geral desta quarta-feira o que o público pode esperar neste ano. "O que eu posso dizer é que, tem uma diversidade na forma de contar muito impressionante, tanto quanto as diversidades temáticas".

Ao todo, a seleção de 2025 conta com 15 filmes brasileiros, sendo "Copan", de Carine Wallauer, um dos principais destaques. Para ele, as produções conseguem trazer um lado inovador e diferente do que o público tem acompanhado nos serviços de streaming.