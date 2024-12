Violência em 'As Polacas' é 'dor quase impossível de retratar', diz diretor

Destaque do cinema nacional neste ano, "As Polacas" estreia nesta quinta-feira (12) nas salas de cinema, trazendo uma realidade pouco falada sobre a imigração judaica ao Brasil, no início do século passado.

Na trama, Rebeca (Valentina Herszage) foge da guerra na Polônia, em 1917, e acaba refém de uma rede de prostituição e tráfico de mulheres. "Apesar de ser um filme de época, fala muito, infelizmente, de uma questão ainda contemporânea, que é o tráfico de mulheres e a exploração sexual de imigrantes", diz Flavia Guerra.

O diretor, João Jardim, concorda que o tema se repete atualmente. "A violência contra a mulher está sempre nas manchetes, mas não temos um entendimento mais emocional do que aquilo significa (...) É muito duro, não é algo simples. É uma dor quase impossível de ser retratada no cinema, mas talvez a gente a aproxime um pouco mais do público, tentando sensibilizar."