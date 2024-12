Como um filme é indicado ao Oscar? Entenda etapas da corrida à premiação

Cada categoria tem diferentes prazos de candidatura. Segundo o site da Academia, o processo de candidatura envolve um envio de formulário e materiais sobre cada filme, com regras diferentes dependendo da categoria. Neste ano, quase todos os prazos de candidatura se encerraram até 14 de novembro.

A lista de pré-indicados costuma ser divulgada cerca de um mês após o fim das candidaturas. São centenas de nomes, e os eleitores não são obrigados a assistir a todos para votar. Por isso, estúdios investem bastante tempo e dinheiro em campanhas de publicidade, para que seus filmes sejam notados pelos membros da Academia —em entrevista ao UOL, Fernanda Torres comparou a divulgação a uma campanha política.

Eu me lembro de quando minha mãe fez a campanha de "Central do Brasil": ela praticamente desapareceu, foi como se tivesse sido abduzida. Fernanda Torres

Quem vota? A Academia do Oscar tem mais de 10 mil membros, todos eles profissionais da indústria —atores, diretores, produtores, profissionais de figurino, direção de arte, etc. 95% deles votam no Oscar, segundo a revista Vanity Fair. Quem não é convidado pela Academia para se tornar membro só consegue entrar caso seja indicado por dois outros membros de sua área. Ou seja, atores só podem indicar outros atores.

Como os indicados são escolhidos? Membros da Academia são divididos em seções, correspondentes à sua área de atuação. Cada membro vota apenas nas categorias das suas seções, ou seja, diretores só votam nas categorias de direção. As exceções são as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Curta-Metragem, em que todos os membros podem votar. Nas categorias gerais, os filmes mais votados são indicados ao Oscar.

A categoria de Melhor Filme Estrangeiro é especial. Os eleitores são obrigados a assistir a uma porcentagem mínima dos filmes da categoria antes de votar em dois turnos —dando notas para cada um. Os 15 filmes com melhores notas entram para a lista de elegíveis à indicação. Uma nova votação é realizada e a lista é reduzida para cinco indicações definitivas ao Oscar.