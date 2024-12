Fernanda Torres quase não fez 'Ainda Estou aqui'; saiba 1ª opção do diretor

Cheguei a ver fotos, estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo, Walter achou que eu não ia dar conta. E, realmente, eu não ia. disse Mariana em entrevista ao jornal O Globo

Mariana Lima viverá a personagem Ilana em 'Um Lugar ao Sol' Imagem: Reprodução/Instagram

Mariana confessa que ainda não conseguiu assistir ao filme. "Não consegui. Sei que vai bater num lugar... Mas vou ver. Fico super feliz com tudo que está acontecendo com o filme, mas tenho sensação que não era para ser... Amo o Waltinho. Ele disse: 'A gente vai fazer um filme juntos, fica tranquila'. Mas, na época, doeu bastante".

Fernanda Torres, por sua vez, foi convidada para viver Odete Roitman no remake de "Vale Tudo", e declinou devido aos compromissos de "Ainda Estou Aqui". "Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada. Mas isso é natural. Eu não era a primeira opção do Walter para o 'Ainda estou aqui'. Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim", disse também em entrevista ao jornal O Globo.