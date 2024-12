Oscar 2025: Veja os principais concorrentes do Brasil que podem surpreender

A lista com os 85 países que disputam o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar já foi anunciada, e uma das apostas é "Ainda Estou Aqui", de Walter Moreira Salles Jr.

Os maiores concorrentes do Brasil na disputa são "Emília Perez" (Jacques Audiard), que representa a França, e "Vermiglio" (Maura Delpero), pela Itália, diz Vitor Búrigo. "Mas 'Emília Perez' ainda vai cair, vocês vão ver", avalia. "Começou muito bombado, mas tem cara de que vai ser apagado. Vamos engolir ele".

Outro grande concorrente é "The Seed of the Sacred Fig" (Mohammad Rasoulof), da Alemanha, que foi "queridinho" para a Palma de Ouro, mas acabou não levando o prêmio. "Tinha tudo para ganhar", avalia Búrigo. "Era a minha Palma de Ouro. Adoro 'Anora' [filme de Sean Baker que venceu o prêmio], mas era a hora de dar essa Palma pra esse".