Príncipe Andrew vive novo escândalo após fazer negócios com espião chinês

A suposta espionagem foi descoberta quando eletrônicos do homem foram confiscados pela polícia. Ele foi parado e interrogado por policiais em 2021, na fronteira do Reino Unido, e entregou vários aparelhos eletrônicos, incluindo um celular.

Em um desses eletrônicos, havia uma carta de um conselheiro do príncipe Andrew. "Tirando os confidentes internos mais próximos do príncipe, você está bem no alto de uma árvore onde muitas, muitas pessoas gostariam de estar. Com sua orientação, encontramos uma forma despercebida de levar pessoas relevantes para a casa de Windsor", escreveu Dominic Hampshire.

O suposto espião também carregava um documento com "tópicos relevantes" para uma conversa com Andrew. Um dos tópicos dizia: "É importante não colocar as expectativas lá no alto, ele [Andrew] está desesperado e vai topar qualquer coisa."

Em nota, o príncipe Andrew diz que "interrompeu todo tipo de contato" com o suposto espião. Ele também afirmou ter conhecido o homem por meio de "canais oficiais" e que "nenhum tema sensível foi discutido" por eles.

A embaixada chinesa no Reino Unido criticou o banimento. "A ideia é prejudicar a China e interromper trocas normais entre chineses e britânicos", afirma.

O príncipe Andrew não desempenha funções oficiais na realeza desde uma entrevista "catastrófica" à BBC, em 2019. Na ocasião, ele foi questionado por suas ligações com o agressor sexual bilionário Jeffrey Epstein. A repercussão negativa da entrevista levou Andrew a abandonar as funções na realeza.