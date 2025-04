Meghan em NY: confissões, filhos e nova fase ao lado de Harry

Meghan Markle e Príncipe Harry Imagem: Reprodução

A viagem a Nova York marca a segunda visita do casal à cidade em apenas dois meses. Desta vez, além de subir ao palco do summit, Meghan voltou a endereçar, para reescrever com sua narrativa, todas as questões que circularam nas redes sociais. Por exemplo, falou da série na Netflix, Com Amor, Meghan, gravada em Montecito, na Califórnia, mas não em sua casa. "Com uma equipe de 80 pessoas, não dava para ser no meio da rotina das crianças. Queria que eles tivessem memórias mais tranquilas da infância", explicou. Os críticos, sabemos, questionam essa escolha.

A maternidade, inclusive, mais uma vez não ficou de fora da conversa e Meghan sempre compartilha pequenos detalhes. Por exemplo, diz que Archie, de 5 anos, está prestes a perder o primeiro dentinho, e Meghan contou que espera estar de volta à Montecito a tempo para testemunhar o momento. Ela também falou com carinho de Lilibet, sua filha de 3 anos, e do desafio de conciliar os cuidados com os pequenos e os muitos projetos em andamento.

Além da série, Meghan lançou recentemente sua linha de produtos alimentícios pelo selo As Ever, que esgotou em apenas 45 minutos após o lançamento e celebrou o podcast, Confessions of a Female Founder, onde entrevista outras mulheres empreendedoras — incluindo amigas famosas — sobre os altos e baixos do mundo dos negócios. Nesse caso, evitou falar das críticas de superficialidade que tem sido dominante de quem acompanha o programa.

Nos episódios mais recentes do podcast, Meghan destacou conversas com fundadoras como Whitney Wolfe Herd (Bumble), trazendo à tona os desafios de equilibrar inovação, liderança e vida pessoal no mundo dos negócios. "Empreender é como aprender a andar, depois correr e, por fim, voar. Tudo leva tempo, mas há algo muito empolgante em continuar aprendendo, mesmo depois dos 40", refletiu.

Em Nova York, Meghan optou por um look elegante e moderno: um conjunto de alfaiataria da Ralph Lauren, com calça de seda bege de corte amplo, blazer combinando com as mangas dobradas e uma camisa branca. O visual foi completado por saltos altos na mesma tonalidade e suas joias características, refletindo seu estilo sofisticado e contemporâneo.