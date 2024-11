Rei Charles corta mesada e serviço de segurança do irmão, príncipe Andrew

O rei Charles, 75, cortou os benefícios financeiros que eram repassados ao príncipe Andrew, 64, seu irmão.

O que aconteceu

O monarca instruiu seu secretário financeiro a suspender a mesada de R$ 7,6 milhões anuais a que Andrew tinha direito até então. A informação foi revelada na atualização mais recente do livro "Charles III: New King, New Court" ("Novo Rei, Nova Côrte", em tradução livre), do escritor Robert Hardman.

Charles também determinou que a Coroa britânica deixe de custear a segurança pessoal de seu irmão. As cifras deste serviço, de acordo com o jornal Daily Mail, aproximavam-se dos sete dígitos.