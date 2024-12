Dublador teve crise ao interpretar Indiana Jones: 'Senti o peso do legado'

Essa abordagem culminou em uma crise durante uma sessão de gravação. "Senti o peso de tudo aquilo e fiquei irritado no palco." O clima mudou nos bastidores depois disso. O ator já interpretou Joel de "The Last of Us", Batman, Coringa e Loki em outras produções.

A tensão só diminuiu após uma conversa com o ator Tony Todd. "Você precisa deixar um personagem como Indy respirar, não pode colocá-lo sob um microscópio", aconselhou Todd.

Indiana nunca tem um plano, ele improvisa o tempo todo. Então fiz isso. Tentei parar de convencer o jogador de que eu sou Indiana Jones e foquei em fazê-lo acreditar que ele é Indiana Jones. Troy Baker

"Indiana Jones e o Grande Círculo" está disponível para Xbox Series X|S, PC e Game Pass.