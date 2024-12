'O Senhor dos Anéis' em anime? Saiba tudo sobre 'A Guerra dos Rohirrim'

"O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" é a nova produção sobre a popular saga de J.R.R. Tolkien sobre a Terra-Média. Desta vez, a história será contada por meio de uma animação no estilo anime, dirigida por Kenji Kamiyama.

Sobre o que é

O filme mostra a história do lendário rei de Rohan, Helm Mão de Martelo. A narrativa, quer chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (5), acompanha a Guerra dos Rohirrim, sendo este o nome dado aos cavaleiros do reino de Rohan. Na trilogia original, o rei de Rohan é Théoden, interpretado por Bernard Hill.

A produção executiva é de Peter Jackson, que conta ainda com a consultoria de Philippa Boyens. Os dois foram responsáveis pelo roteiro da trilogia original, lançada em 2001, com "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel".