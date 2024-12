'As dificuldades valem a pena': Heyoon, ex-Now United, sobre carreira solo

Quais as vantagens e desvantagens de seguir uma carreira solo?

A liberdade criativa é, com certeza, a maior vantagem de trilhar uma carreira solo, o fato de que eu posso focar as histórias que quero contar. E o pior, com certeza, é não ter a minha família, nós éramos 18 [no Now United], sempre mais de dez pessoas juntar compartilhando a mesma experiência, e isso para sempre será uma das melhores coisas que já fiz na vida. Por causa daquele período eu posso, hoje, trilhar meu caminho solo. No fim do dia, todas as dificuldades valem a pena, e eu estou sempre em contato com os membros.

O que tu gosta de fazer no pouco tempo livre que tens?

Eu tenho muitos hobbies (risos). Adoro fazer crochê, criar minhas próprias roupas, roupas para o meu cachorro, Tubu. Adoro cozinhar, fazer bolos, na verdade eu fico bem ocupada nos meus dias de folga (risos). Eu amo ficar sozinha e fazer as coisas que eu amo.

O que tu anda escutando no teu tempo livre?

O último disco do Kendrick [Lamar]!

Tu pensa em fazer uma turnê mundial? Os fãs querem muito!

Com certeza tenho planos para isso o quanto antes. Por enquanto, tenho só um single (risos), mas assim que eu fizer meu EP, mesmo que não seja uma turnê mundial gigante, eu sempre encontrarei tempo para ver meus fãs. Eles são a razão de eu fazer o que eu faço.

Quais os teus planos para 2025? O que podemos esperar da solista Heyoon?

O que eu posso dizer agora é que meu próximo single sai no início do ano que vem. Trabalharei durante as festas de fim de ano para garantir que isso aconteça.