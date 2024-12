Grupo de k-pop Billlie faz show em São Paulo: 'Vamos nos ver, Belllie'ves'

Tsuki: Frequentemente assisto shows e vídeos de artistas estrangeiros. Assisto para ouvir as músicas que gosto, mas também encontro coisas para aprender e isso também me motiva. Também gosto de passar meu tempo relaxando com uma xícara de café.

Haruna: Gosto de descansar e organizar meus pensamentos. Nos dias de folga como muitas comidas gostosas, vou para a academia e malho muito, e depois durmo bem. Depois de descansar assim, acho que consigo organizar meus pensamentos e ter várias ideias novas.

Qual música vocês mais escutam na suas playlists atualmente?

Siyoon: O Natal está chegando, então estou procurando canções natalinas para ouvir! Eu gosto da música do grupo Straight No Chaser com Kristen Bell , "Text Me Merry Christmas", e ouço frequentemente 'Snowy Night' de Billie (Risos) Se você está lendo isso agora, por que não adicioná-la à sua playlist agora mesmo?

Moon Su-a: Eu gosto das meninas do 'New Jeans'. Como o tempo anda mais frio costumo ouvir 'Ditto' com frequência. Acho que é uma música que combina bem com o clima de hoje em dia.