JYP e seu histórico em lançar girl groups de K-pop de sucesso

De qualquer forma, é interessante ver como a empresa conseguiu manter por muitos anos uma produção de alto nível com várias idols extremamente talentosas debutando ano após ano. E nenhum grupo é sequer parecido, todos possuem características e sons próprios visando públicos distintos.

A seguir, o Splash traz todos os girl groups da JYPE e as razões para dar uma conferida em cada um:

Wonder Girls

Donas dos maiores hits das primeiras gerações do k-pop, foi de lá que saíram duas gigantescas artistas do pop coreano: Kim HyunA e Lee Sunmi (ambas seguem carreira solo atualmente). O grupo, que debutou em 2007, ficou cerca de uma década ativo, passou por diversas formações e fazia um som diferente dos girl groups da época, com as integrantes tocando instrumentos enquanto dançavam. As Wonder Girls foram parte seminal da segunda geração da indústria.

Miss A

Já Miss A, teve um começo estranho, numa espécie de versão das Wonder Girls na tentativa de surfar no sucesso do grupo. No entanto, logo Miss A virou um quarteto e fez um sucesso estrondoso na Coreia com uma pegada mais sensual. Suzy, que hoje é atriz, entrou no grupo com apenas 15 anos em 2010 e se tornou um fenômeno no país, virando a "nova queridinha" da nação. Infelizmente esse sucesso acabou atrapalhando a continuação do grupo que acabou em 2015.