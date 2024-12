Esquecida por Ivete em prêmio, Ludmilla garante: 'Está tudo resolvido'

Após a gafe, Ivete se desculpou publicamente no Instagram e fez uma videochamada com a carioca. "Ivete é maravilhosa. Está tudo resolvido, somos amigas. A nossa parceria não é de hoje", completou Lud.

Licença-maternidade

Na conversa com a imprensa, Ludmilla também deixou claro que pretende tirar uma licença-maternidade após o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves. "Vou tirar o tempo que for necessário para ficar com ele, para dar atenção. É o primeiro filho? Ainda não sei [o sexo]."

Ludmilla se apresenta no Rio no domingo (8) Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Lud e Brunna ainda não sabem o sexo do bebê. As duas só terão a confirmação no dia 17, coroando um ano de realizações profissionais e pessoais da artista.