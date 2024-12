Ivete Sangalo reage após esquecer Ludmilla em discurso no Prêmio Multishow

Já no carro a caminho de casa, Ivete disse ter ficado chateada por esquecer de citar Ludmilla na hora do discurso. "Não vou mentir a vocês que fiquei muito arrasada que na loucura lá não falei o nome de Ludmilla, isso está me deixando louca. Te amo muito, Lud, mas fiquei nervosa e fiquei pensando que não agradeci, mas você é o meu amor e isso é o mais importante"

Ivete ainda mostrou uma chamada de vídeo com Ludmilla. A cantora compartilhou um print da ligação e a troca de declarações entre elas.

Ivete Sangalo liga para Ludmilla após esquecê-la em discurso no Prêmio Multishow Imagem: Reprodução/Instagram

Durante o discurso, Ivete Sangalo falou palavrão e fez um trocadilho sexual para comemorar o prêmio. "Eu tava ali pensando: 'se eu não ganhar vou ficar put*'", disse a cantora, que venceu com o hit "Macetando", e arrancou risadas na plateia.

Ela também fez um trocadilho sexual com o título de sua canção. "Não parem de macetar não, que é uma coisa sensacional. Macetem, ok?".

"Macetando", parceria de Ivete com Ludmilla, foi o hit do Carnaval 2024.