Menino ou menina? Ludmilla e Brunna enlouquecem fãs em show no Rio; assista

Ludmilla recebe Bruno Cardoso e o Sorriso Maroto em show da turnê Numanice no Riocentro, no domingo (8) Imagem: Daniel Pinheiro/Brazil News

Ivete, licença-maternidade e Beyoncé

Antes de apresentar o Numanice 3 no Rio de Janeiro, Ludmilla conversou com a imprensa e colocou panos quentes na polêmica envolvendo Ivete Sangalo: a cantora esqueceu de agradecer Lud no discurso da vitória no Prêmio Multishow. As duas cantam juntas o hit "Macetando". "Tudo resolvido. Somos amigas."

Ludmilla também deixou claro que pretende tirar uma licença-maternidade após o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves. "Vou tirar o tempo que for necessário para ficar com ele, para dar atenção. É o primeiro filho? Ainda não sei [o sexo]."

Cantando 'em casa', Ludmilla recebe a mãe, Silvana Oliveira, em show no Rio, no domingo (8) Imagem: Daniel Pinheiro/Brazil News

Na conversa com a imprensa, Ludmilla ainda revelou um sonho: ter Beyoncé em seu palco. "Fiz o pagode ser pop."