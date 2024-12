CCXP tem consagração de Wagner Moura e show de Pedro Sampaio em segundo dia

Ferréz autografa a graphic novel 'Carimbê: Uma História do Capão Pecado' na CCXP 2024 Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Para não ficar apenas em destaques positivos, aumentou muito o problema do vazamento de som entre os palcos Thunder e Omelete. Sofre mais quem está no Thunder. Na quinta, Chris Claremont, lendário roteirista de X-Men, passou seu painel reclamando do barulho ao lado.

Na sexta, justamente no ponto mais alto do dia, que foi a entrega a Wagner Moura do prêmio Homenageado do Ano. No Thunder, o barulho vindo do Omelete atrapalhou bastante as várias histórias divertidas que o ator contou sobre sua carreira. Mas seu carisma segurou a atenção da plateia lotada, com barulho e tudo.

Show de Pedro Sampaio. Já no encerramento do segundo dia, o cantor e DJ se apresentou em um palco no evento. "Obrigado por estarem sempre comigo. Amo vocês", escreveu o artista em seu Instagram ao mostrar imagens do show.