Na CCXP 24, Matt Smith fala de Ano-Novo no Brasil: 'Até pulei sete ondas'

A CCXP24 é a primeira edição do evento para Matt Smith, mas não a primeira vez do britânico no Brasil. Durante participação no palco Omelete no evento, o ator de "A Casa do Dragão", "Doctor Who" e mais revelou sua conexão com o país.

O que aconteceu

Smith afirmou que frequentemente está no Rio de Janeiro devido a um amigo da época de faculdade que mora na cidade maravilhosa. "É quem eu visito quando vou ao Rio de Janeiro. Hoje de manhã estávamos falando sobre carnavais que já frequentei e me diverti muito, mas nunca vi o desfile", contou, já fazendo planos para a próxima vinda ao país.

O ator se mostrou bastante conhecedor da cultura brasileira. "Já fui três vezes ao Carnaval, e também a um Ano-Novo - até pulei as sete ondas!", falou, fazendo alusão à tradição brasileira da virada do ano.