CCXP 24: MSP anuncia 'Chico Bento 2' e Carlos Saldanha em 'Horácio'

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", filme live-action baseado no famoso personagem dos gibis, estreia nos cinemas brasileiros em 9 de janeiro, mas a Mauricio de Sousa Produções já está produzindo uma continuação. Outra novidade divulgada é que a animação de 'Horácio' para os cinemas também já tem o seu diretor.

O que aconteceu

A notícia sobre "Chico Bento 2" foi relevada no por Marcos Saraiva, que é diretor-executivo do estúdio, durante o painel na CCXP. Saraiva, que é filho da Mônica Sousa e neto do criador do personagem, o Mauricio de Sousa, disse apenas que a sequência já está em produção, sem dar mais detalhes sobre título ou o enredo. "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa" traz Isaac Amendoim no personagem-título, e tem direção de Fernando Fraiha e Marcos Saraiva.

Já "Horácio" terá a direção do brasileiro Carlos Saldanha, de fama internacional por "Rio". O filme, que tinha sido revelado pelo próprio Mauricio na CCXP de 2023, é centrado no simpático dinossauro.