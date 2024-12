Não são só Xuxa e Galisteu: as ex-namoradas de Senna que não estão na série

Após o término com Xuxa, Senna se envolveu com a modelo americana Carol Ann Alt. Este ano, em entrevista à revista italiana Chi, ela disse que ele foi a pessoa mais importante de sua vida.

Quando os dois se conheceram, ela era casada. "Eu não sabia quem ele era. Durante um desfile, os fotógrafos me pediram para tirar algumas fotos com ele. Ele me disse que era motorista, e eu pensei que fosse chofer. Ele era mais baixo do que eu, então tirei os saltos. Ele sorriu e disse: 'Obrigado'. Nunca mais meu coração bateu assim. Eu era casada. Nunca teria imaginado. Desde então, nunca mais julguei ninguém".

Ele mudou a direção da minha existência duas vezes: quando o conheci e quando ele morreu. Carol Alt

Cristine Ferracciu

Cristine Ferracciu e Ayrton Senna em 1991 Imagem: Reprodução/Facebook

Ayrton Senna também namorou a carioca Cristine Ferracciu. Eles se envolveram pela primeira vez em 1985, época em que piloto iniciava carreira na Fórmula 1, e reataram nos anos 1990.