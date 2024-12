'Você tem que escolher': por que Xuxa e Senna terminaram namoro?

Ayrton Senna e Xuxa tiveram um dos namoros mais midiáticos do Brasil no final da década de 1980. A relação de dois anos, entre 1988 e 1990, é retratada na série da Netflix sobre a vida do piloto.

Por Xuxa e Ayrton Senna terminaram?

Falta de tempo. Em entrevista à Playboy no ano do término, o piloto disse que o casal passava semanas separado e que Xuxa "delirava" pelo trabalho. "Eu tinha mais tempo. Mesmo assim, ficávamos juntos duas semanas, e, separados, quatro. O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele", afirmou Senna.

Pressão de Marlene Mattos. Mais recentemente, a apresentadora expôs a pressão de sua empresária à época. Mattos a fez escolher entre ela e Senna, segundo Xuxa.