Paixão interrompida: o futuro que Adriane Galisteu planejava com Senna

Morte do piloto interrompeu planos do casal. Ele morreu aos 34 anos, no dia 1º de maio de 1994, após um grave acidente no GP de San Marino, na Itália. "Eu me curvo ao destino da rosa branca arremessada ao mar de Angra. Seja como for, o amor por ele não morrerá. Seja como for, ele continuará ao meu lado", desabafa Adriane, no livro "Caminho das Borboletas".

Apresentadora, que na época trabalhava como modelo, tinha 19 anos quando conheceu o piloto no autódromo de Interlagos, após a vitória no GP Brasil, em março de 1993. Eles ficaram juntos por cerca de um ano e meio antes da morte do ídolo brasileiro.