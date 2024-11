Nem Xuxa, nem Galisteu: quem foi Lilian, primeira esposa de Ayrton Senna

0:00 / 0:00

Produção mostra Lilian descontente com vida no exterior e Ayrton focado somente em vencer corridas. "Chega um momento em que ela não quer mais viver essa vida no frio, comendo aquela comida, estando com aquelas pessoas. Não é a casa dela, e isso faz eles optarem pela separação de forma conjunta, diz Alice Wegmann, que interpreta Lilian na ficção.

Outros amores. Além da relação com Lilian Vasconcelos, a série mostra os namoros com Xuxa e Adriane Galisteu, destacando os momentos em que o piloto não estava solteiro.

Lilian Vasconcellos não foi citada no documentário sobre Senna, lançado em 2010. À época do lançamento, a ex-mulher do piloto mostrou incômodo com a produção inglesa.

Episódios de "Senna" serão lançados pela Netflix nesta sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.