Relação além das pistas: como era a amizade de Ayrton Senna e Galvão Bueno

A amizade evoluiu para jantares e viagens juntos. A diferença de 10 anos de idade fez com que o narrador visse o atleta como um irmão mais novo.

Ele era mais que um amigo, era um irmão mais novo. Nosso relacionamento começou com uma amizade que foi crescendo, as famílias ficaram amigas. Ele era um irmão mais novo. Galvão Bueno em entrevista ao Flow Sport Club.

Galvão já contou que fez um heliporto na casa da praia, em Angra dos Reis, só por causa de Ayrton. "Nós jogávamos tênis, ele tomava duas águas de coco, a gente batia mais um papo e ele voltava para casa. Isso era uma coisa quase que diária quando estávamos de férias", disse à Globo.

Juntos até a última corrida

O locutor narrou a primeira vitória de Ayrton Senna na F1, em 1985, e também narrou a última corrida, em 1994. No total, ele transmitiu 35 das 41 vitórias do piloto.

Quando Ayrton sofreu o acidente que tirou sua vida, Galvão manteve as esperanças de que o amigo estivesse bem. "A primeira sensação que tive era: 'vão tirar ele do carro, ele vai bater a poeira e vai embora'. Mas aquela demora para tirar ele do carro, aquela coisa mais séria, não deixa ninguém ver, vem a ambulância, o helicóptero", contou no Roda Viva (Cultura) em julho deste ano.