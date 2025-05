O que sabemos sobre a aguardada sequência de 'The Old Guard'?

A sequência foi encomendada em janeiro de 2021, devido ao sucesso do primeiro longa que se tornou um dos queridinhos da plataforma. As gravações começaram em junho de 2022, mas por causa de um incêndio, a continuação sofreu com os atrasos.

Em 2024, Theron revelou que o filme foi interrompido cinco semanas após sua pós-produção devido a mudanças de regime na Netflix. Com isso, mais atrasos aconteceram e novas gravações foram marcadas para outubro do mesmo ano.

Além de Theron, outros nomes que fizeram parte do longa original retornam para a sequência, como Kiki Layne, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari e Luca Marinelli retornam aos seus papéis. As novidades ficam por conta de Uma Thurman e Henry Golding, que entram para o filme como personagens um tanto misteriosos.