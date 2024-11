Ele tinha 24 e ela, 15: quem é Adriane Yamin, ex-namorada de Senna

Namoro às escondidas e boatos de homossexualidade. A relação do casal se manteve em segredo para que ela, menor de idade, não fosse exposta. A intenção era protegê-la de um escândalo, mas com isso os burburinhos sobre a orientação sexual do piloto ganharam força.

Ele não aparecia com ninguém porque estava comigo. E não podia aparecer com outras mulheres para eu não saber. Esse veneno [sobre Senna ser gay] foi jogado para desestruturá-lo e eu me sentia muito culpada. Ele estava sendo caluniado por minha causa. As pessoas até me perguntam, 'é verdade que ele era gay?'. Foi um boato nascido por minha culpa e ele aceitou. Isso fazia mal para ele. Sempre soube que algum dia eu teria que contar essa história. Yamin ao UOL em 2020

História de amor não ficou conhecida na época. O romance "secreto" só se tornou público em dezembro de 2016, quando Yamin revelou a relação ao programa "Eliana". "Cansei de ouvir minha história sendo contada por outras pessoas. É hora de eu mesma dizer o que vivi com ele", disse Adriane a Eliana. A família de Senna, na ocasião, confirmou o relacionamento do casal ao SBT e colaborou cedendo imagens exclusivas do piloto com Yamin.

Adriane Yamin e Ayrton Senna; o relacionamento do casal é o tema da biografia "Minha Garota" Imagem: Reprodução/Instagram

A empresária acredita que teria subido ao altar com o piloto caso ele tivesse sobrevivido ao acidente em Ímola em 1994. Na época, ele mantinha um relacionamento com Galisteu.