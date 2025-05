Caso Kim Soo-hyun: família de Sae-ron processa ator por abuso infantil

Na manhã de hoje a família da atriz sul-coreana Kim Sae-ron, que morreu em fevereiro — no mesmo dia do aniversário do ator Kim Soo-hyun —, fez um pronunciamento ao lado do advogado da família, Bu Ji-seok, e do youtuber conservador Kim Se-eui, conhecido pelo canal Garo Sero Research, que fala sobre política e celebridades.

Com a morte de Sae-ron, o youtuber fez uma série de vídeos conectando a atriz com Kim Soo-hyun, um dos atores mais famosos da Coreia do Sul e o mais bem pago até o escândalo ocorrer.

Soo-hyun, que havia negado envolvimento com Sae-ron na época em que o drama "Rainha das Lágrimas" estava batendo recordes de audiência, teve que vir a público admitir que namorou a atriz, mas que não se envolveu enquanto ela era menor de idade.