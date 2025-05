Ator de 'As Visões da Raven' pede ajuda com doença extremamente grave

Rondell Sheridan, 66, pediu doações aos seguidores para pagar seu tratamento após ser hospitalizado.

O que aconteceu

Conhecido por seu trabalho em "As Visões da Raven", o ator foi diagnosticado com um caso extremamente grave de pancreatite. Rondell descobriu a doença durante uma viagem em abril, quando se sentiu mal e foi internado.

Para custear seu tratamento, Sheridan abriu uma vaquinha online com o objetivo de US$ 35 mil (cerca de R$ 199 mil). Até o momento, ele já alcançou 79% de sua meta, equivalente a US$ 27.482 (cerca de R$ 159 mil).