Homem que invadiu casa de Jennifer Aniston chega seminu a tribunal; fotos

Jimmy foi detido após invadir a residência de Aniston em Bel Air com seu carro. Segundo o portal TMZ, ele teve uma fiança fixada em US$ 150 mil - cerca de R$ 840 mil, na cotação atual - e foi orientado a manter distância mínima de 90 metros da atriz de "Friends", além de evitar qualquer tipo de contato com ela.

Imagem: Getty Images

Imagem: Getty Images