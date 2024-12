CCXP 24 tem primeiro dia em ritmo de esquenta à espera de lotação máxima

O britânico Matt Smith, que tem no currículo personagens de "Doctor Who", "The Crown" e "A Casa do Dragão", falou um português razoável e ganhou de presente uma caipirinha, tomada no palco. Já o americano Vincent Martella, o Greg de "Todo Mundo Odeia o Chris" e a voz de Phineas Flynn no desenho "Phineas e Ferb", também arriscou o português, dançou funk ao som do Bonde do Tigrão e até ganhou um CPF de presente!

Matt Smith durante painel na CCXP 24 Imagem: Leo Franco / AgNews

Para os fãs de quadrinhos "de raiz", um painel sobre artistas que escrevem e desenham "X-Men" trouxe Chris Claremont, 74, lendário roteirista dos gibis dos mutantes por 17 anos seguidos. Ele disse muitas coisas engraçadas e alfinetou a Fox, estúdio que fez os filmes já lançados com os X-Men.

A observação da movimentação das pessoas pelo pavilhão começou a indicar possíveis tendências nessa edição do evento. Os estandes de games, mesmo às vezes um tanto pequenos, estavam mais concorridos. Existe ali um apelo claro da interatividade na experimentação dos jogos.

Chris Claremont, quadrinista do universo X-Men, participa de painel na CCXP 24 Imagem: Leo Franco/AgNews

Outro ponto com cara de sucesso permanente é o estande do Porta dos Fundos. Com telão exibindo sem parar os vídeos curtos da trupe de humoristas, registrou ali o único congestionamento de visitantes pelas "ruas" da abertura da CCXP 24.