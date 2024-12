Harry e William se separam em tributos à princesa Diana em evento; entenda

Os príncipes William, 42, e Harry, 40, fizeram homenagens separadas à mãe, princesa Diana, em uma premiação que leva o nome dela nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Os dois irmãos, que têm uma relação difícil, enviaram mensagens separadas para celebrar a 25ª edição do The Diana Award. Os filhos do rei Charles 3º criaram o prêmio há 25 anos para reconhecer jovens que "têm o poder de mudar o mundo".

Harry gravou um vídeo falando sobre Diana para a cerimônia. "A crença da minha mãe no poder de jovens promoverem mudanças positivas continua a me inspirar", disse ele, segundo a revista People. O duque de Sussex apareceu ao lado de duas ganhadoras do prêmio.