Com reforço de Pitel, veja quem vai comandar o Mesacast BBB em 2025

A ex-bbb Giovanna Pitel foi anunciada como uma das apresentadoras do Mesacast BBB para a próxima edição do reality.

O que aconteceu

Pitel vai se juntar a Ed Gama e Vitor DiCastro no comando do Mesacast BBB, atração exibida no Multishow. "Ainda estou em êxtase com essa notícia, mas tenho certeza de que vai ser um programa incrível. Poder falar com um pouco mais de propriedade sobre os sentimentos que nos cercam lá dentro, o motivo de tomarmos certas decisões, traz uma maturidade e uma empatia diferente, eu acredito", disse a ex-sister, ao celebrar a novidade.

Para o BBB 25, o Mesacast terá um apresentador por programa e, diariamente, receberá dois convidados especiais para falar sobre os acontecimentos do reality.