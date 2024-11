Bia do Brás e Thiago Oliveira são a primeira dupla 'confirmada' no BBB 25

Beatriz Reis, a "Bia do Brás" que marcou o 'BBB 24' como participante, agora se junta a Thiago no time oficial do programa. "É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei - eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar - e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o 'Big Brother'", celebra Beatriz.

A nova apresentadora dos flashes da TV Globo credita que a vivência como sister lhe ajudará no novo desafio. "É um programa com muita energia, com muita intensidade, é para os emocionados! Vou me jogar da mesma maneira como me joguei no 'BBB 24', com muito amor, alegria, espontaneidade e sem medo de ser feliz. Vai ser mágico ver as pessoas que sonham estar no programa conseguindo realizar. Além de me divertir, de ser grata por estar de novo no reality, eu quero somar com todos", completa.