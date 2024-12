CCXP 2024: PcD's relatam filas ágeis e acesso facilitado no primeiro dia

Diogo Sanchez faz cosplay de Ciclope na CCXP 24 Imagem: Alexandre de Melo

O professor de educação especial, Diego Sanchez, 33, veio de cosplay do Ciclope, personagem dos X-Men. "Hoje não tinha filas demoradas. Autistas precisam de abafadores de som e isso ainda pode melhorar. Mas o acesso para PcD é muito ágil e há crachá para autistas. Eu tenho o primeiro nível de autismo", explica.

Já o influenciador e atleta paraolímpico do tênis de mesa Leonardo Marquês, 28 espera curtir sua segunda CCXP. "Acho importante a atenção com acesso prioritário", diz Leonardo. "Eu vim trabalhar e mergulhar ainda mais no universo Harry Potter."