CCXP 24: Turma da Mônica anuncia paródia de 'Stranger Things' para 2025

Ainda no mesmo painel falaram sobre o sucesso da paródia anterior "Um Peixe", uma brincadeira com o anime de sucesso "One Piece". Segundo a MSP, o quadrinho que apresenta Chico Bento como pirata foi o item mais vendido da Panini durante a última Bienal do Livro de São Paulo.

Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo em Lemons. Uma nova grande paródia da Turma da Mônica entrou em produção: Trecos Estranhos! O que vai acontecer com a Turminha? #CCXP2024 #MSPnaCCXP pic.twitter.com/3sHV2srQDs -- Turma da Mônica (@TurmadaMonica) December 5, 2024