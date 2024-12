BBB 25 na CCXP 24: público pode ganhar uma visita à casa do reality show

A CCXP 24 oferecerá uma grande oportunidade para os fãs de reality show. Aqueles que participarem da ativação da Globo no evento, poderão ganhar uma visita a casa do BBB 25.

Como isso acontecerá

Uma das ativações da Globo na CCXP tem como tema o Big Brother Brasil. Ao passar pelo local, o público poderá conferir de perto o RoBBB, mascote do reality show com 5 metros de altura.

Na experiência proporcionada pelo estande, os visitantes poderão atender ao famoso Big Fone, que tocará algumas vezes ao longo do evento. O público ainda poderá testar as habilidades necessárias para ser um líder no reality, com uma prova que foi adaptada do BBB 20