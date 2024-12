'Família quis evitar protagonismo de Galisteu': como foi o velório de Senna

Adriane Galisteu, que namorava Ayrton Senna na época de sua morte, em 1994, descreveu no livro "Caminho das Borboletas" como foi vivenciar o velório do piloto. Ela relata a experiência como um "turbilhão de emoções", dividido entre a dor da perda, a comoção popular e o constante julgamento do público.

"Eu me sentia olhada, vigiada", contou Galisteu, em depoimento publicado no livro de 1994. "Por sorte, estava muito desligada. Tinha muita conversa em volta, e eu não ouvia nada. Foi duro me conter. Diante do caixão, quantas vezes eu não pensei em perder a compostura e de me arremessar sobre ele, gritar, berrar, espernear."

A apresentadora também descreve o clima de luto que tomou conta de São Paulo. "O luto nas ruas, os carros estacionados sobre os parques e gramados, a cidade parada, as pessoas em prantos, garotos adolescentes, velhos, todos entregues a um choro sem inibição. Todos improvisando qualquer emblema que expressasse o luto coletivo, a homenagem última ao herói".