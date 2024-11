Ananda nega traição com ex de Minerato e desabafa: 'Parem de me atacar'

A cantora Ananda, 26, disse que foi alvo de ataques nas redes sociais por ter sido acusada de ser amante do rapper KT Gomez, ex-namorado de Ana Paula Minerato.

O que aconteceu

Ananda negou qualquer caso de traição. "Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês caíram direitinho no papo da mina. Parem de me atacar falando de traição. Isso é mentira! Não aguento mais ver pessoas me acusando de algo que não fiz, sou muito mulher para botar a cara e assumir caso tivesse sido dessa forma, porque eu banco isso, mas não é verdade", disse ela neste sábado (30).

Ela disse que o rapper voltou com Minerato porque ela não queria continuar mais com ele. "Tava tão preocupada com o mais importante que nem entrei nisso, achei irrelevante, mas se trata da minha honra. A história não foi assim. Ele voltou com ela porque eu não quis continuar com ele. Entendam, isso foi uma distração."