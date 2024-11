Ex de Ana Paula Minerato se explica após acusações: 'Estava solteiro'

KT Gomez, ex de Ana Paula Minerato, fez um post no Instagram se explicando e dizendo que irá se pronunciar publicamente apenas após um pronunciamento oficial de Ananda.

O que aconteceu

O rapper confessou que está 'esperando o momento adequado' para falar do assunto. "Pessoal, eu vou me pronunciar. Estou esperando o momento adequado, acredito que sou a parte menos importante, e os assuntos referentes a mim são secundários. O tema principal tem que ser a tônica", escreveu ele nos stories.

O artista fez questão de afastar os rumores de que havia traído Ana Paula, afirmando que estava solteiro quando se relacionou com Ananda. "Adianto que estava solteiro quando me relacionei com a Ananda", continuou.