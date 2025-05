Namorada de Belo posta 'indireta' de noite romântica após fala de Gracyanne

Rayane Figliuzzi, 27, gravou um vídeo enquanto se arrumava para um jantar romântico com o namorado Belo, 50.

O que aconteceu

No mesmo dia em que repercutiu uma entrevista de Gracyanne afirmando que deseja reatar com Belo, a influenciadora deu indícios de uma noite romântica com o namorado. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo mostrando detalhes do look escolhido para a ocasião.

Sem citar o nome de Belo, Rayane mostrou o look para "jantar como boy". "Oi, amigas, escolhi esse pretinho nada básico pra jantar com o boy. Vamos dar um toque de Ray neste look?".