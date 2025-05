Claudia Raia rebate polêmica por dar vibrador à filha: 'Libertador'

Claudia Raia, 58, comenta sobre as críticas que recebeu após revelar que presenteou a filha, Sophia, com um vibrador.

O que aconteceu

Atriz disse que permitiu que filha descobrisse seus prazeres. "Criei uma mulher que sabe o que ela gosta, que foi atrás dos seus prazeres, de entender o seu corpo e seu prazer. Isso é libertador. Foi isso que eu disse para ela quando entreguei o vibrador: 'Filha, se investigue. Descubra o que você gosta e o que quer porque você só vai saber pedir se você souber o que gosta'", indicou no podcast Zen Vergonha, em episódio publicado hoje.

Segundo a artista, tudo que se relaciona ao "prazer da mulher é um escândalo". "Quando você fala de um vibrador, está falando do prazer da mulher sem um homem e isso incomoda. Acredito na educação sexual aberta, livre. Óbvio que com a minha supervisão, a supervisão do pai e de comum acordo", declarou.