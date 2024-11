Adriana Bombom e outras musas do Carnaval criticam Ana Paula Minerato

Adriana ainda afirmou que Ana Paula deveria ir para cadeia e elogiou a postura da Escola de Samba Gaviões da Fiel, que desligou a modelo da agremiação. "Agora, se esconde. Cadeia! Fiquei sabendo que a escola dispensou, porque isso é uma falta de respeito com a comunidade. Se ela aparecer na escola está ferrada, porque as pretas não deitam".

Já Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira e diretora da Liesa, se manifestou por meio do X. "Ana Paula Minerato e todas as outras que surfam na cultura afro-brasileira? que as portas do samba estejam sempre fechadas pra vocês que detestam ver seus privilégios ameaçados (seja lá de que forma seja) pelas 'neguinhas'. Vocês são minúsculas!".

Quitéria Chagas, a rainha de bateria da Império Serrano, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram para se manifestar contra o racismo no meio do samba. Sem citar diretamente o nome de Ana Paula Minerato, a musa afirmou: "Parem de usar as escolas, nossa história, ainda mais sendo racistas! Apropriando da história, lucrando por um sonho de visibilidade (...) Reflitam, evoluam, não deem palco para racista!".