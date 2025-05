Antonela Braga ficou sem comer após polêmica com Duda Guerra, revela mãe

Nathalia também destacou que acompanha de perto a carreira digital da filha e a orienta sobre como lidar com os desafios do meio virtual. "Quando a Antonela começou, eu ficava com o telefone ali na mão, acompanhando absolutamente tudo, e sim hoje eu acompanho tudo da Antonela, todos os dados, pra onde tá indo e aconselhando sempre ela, né? Da melhor maneira possível." Para Nathalia, a base familiar e valores como honestidade e ética são fundamentais. "O mais importante são as bases. É você ser bom, honesto, ético e caminhar com a verdade", disse.

Ao ser questionada se chegou a conversar com Angélica ou com a mãe de Duda, Nathalia afirmou que prefere não envolver adultos em conflitos dessa natureza. "É um assunto de adolescentes e que os adolescentes, eles têm que se resolver", disse. "Eu não acredito que adultos devam se intrometer em assuntos adolescentes, porque isso acontece toda hora. Assuntos de adultos são de adultos, devem ser resolvidos entre adultos e assuntos de adolescentes entre adolescentes, mas sem sombra de dúvidas, o caminho é sempre a conversa", destacou.