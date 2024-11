Falas racistas: entenda caso envolvendo a ex-panicat Ana Paula Minerato

Ana Paula Minerato afirmou a Splash estar se sentindo "péssima" depois que áudios com falas racistas atribuídos a ela terem sido divulgados. Na conversa com o então ex-namorado KT Gomez, ela chama a cantora Ananda de "neguinha" e "mina cabelo duro". A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um processo contra Ana Paula Minerato para apurar os fatos.

Quem são os envolvidos

Ana Paula Minerato, 33 anos, é passista, modelo e influenciadora digital. Ana Paula é ex-panicat e ganhou os holofotes através do programa "Pânico", com participações entre os anos de 2011 e 2014. Ela também participou do programa A Fazenda duas vezes.

Ananda, alvo dos áudios, é o nome artístico de Fernanda Lins, de 26 anos. A jovem é do Rio de Janeiro e faz parte do grupo musical Melanina Carioca, que também conta com os ex-BBBs Lucas Pizane e Raquele Cardoso.