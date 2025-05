Ex-coelhinha da Playboy vira sem-teto na Inglaterra e busca emprego

Louise Glover também relatou a dificuldade de arranjar trabalho. "Estou me candidatando a vários empregos e me esforçando ao máximo para encontrar trabalho, mas é muito difícil. Espero voltar a trabalhar como personal trainer e passear com cães quando me estabilizar em uma região", declarou na entrevista.

Antes de virar sem-teto, a ex-coelhinha da Playboy alugava um quarto em Windsor. Seus empreendimentos entraram em crise e seu aluguel disparou de £ 550 para £ 750 (R$ 4.123 para R$ 5.622).