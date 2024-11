Erika Hilton pede que MP investigue Ana Paula Minerato por racismo

"Não obstante, a representada já se manifestou publicamente sobre sua fala e se limitou a dizer que está 'péssima', reforçando, de forma tácita, sua fala racista que se tornou pública. Na ocasião que poderia ter se retratado não o fez, mesmo sendo uma figura pública", justificou Hilton no documento.

Ana Paula Minerato se tornou um dos assuntos mais comentados da internet após um áudio atribuído a ela tecer comentários racistas sobre Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca. "Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara", disse para KT Gomez, seu ex-namorado.

0:00 / 0:00 Siga o Splash no

Ananda se pronunciou nesta terça-feira (26), afirmando que em breve comentaria sobre o assunto. "Já já vou aparecer aqui para falarmos sobre o caso e vocês entenderem o que aconteceu, mas principalmente para reforçarmos nesse novembro negro a pauta racial que é tão importante e necessária".

Ana Paula Minerato fez uma transmissão ao vivo, nesta terça, chorando e de branco após o vazamento do áudio com falas racistas sobre Ananda. Minerato confirmou a autoria dos áudios e disse ter vivido um relacionamento abusivo com uma pessoa que "a colocou contra" Ananda.

A influenciadora pediu desculpas e disse estar "muito mal". "Eu estou muito mal, gente, porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido".