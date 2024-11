Ananda se manifesta após BO contra Ana Paula Minerato: 'Quero justiça'

Ela se referiu aos áudios racistas de Ana Paula como um episódio "infeliz e doloroso", que afetou também sua família. "Ela com certeza não afetou só a mim. Eu fui a pessoa para quem foram proferidas essas palavras, mas ela cutucou um negócio muito maior".

Fui atingida pelos meus traços africanos. Ela fala sobre minha família, meus pais, minhas tias, meu grupo. Estou muito chateada em ter sido exposta dessa forma

-- Ananda

A artista afirmou ser uma pessoa "bem reservada" e que não "era sua vontade" dar palco para Minerato. "Parem de falar que eu tô me aproveitando dessa pauta, porque não é mais sobre mim. Não se distraiam, foquem no que é realmente importante, que é falar sobre isso mais uma vez. Não é um papo de 'ah, mas é porque ela é branca'. Foram palavras racistas que foram direcionadas a mim, e quem é uma pessoa racista, cometeu um crime. Ela fez um pedido de desculpas, mas ela cometeu um crime. E isso tem que ser visto como um crime, dando a seriedade que o assunto tem".

Vocalista do Melanina Carioca destacou que após o episódio algumas pessoas questionaram sua negritude por ela ter "pele clara". "Existe essa questão de eu ser vista dessa forma por conta dos meus traços negroides, mas há essa confusão porque eu tenho a pele muito clara. Como isso se encaixa? 'Ela é muito branca para ser preta, mas também é muito preta para ser branca'".

Isso entra um outro assunto, que eu não vou falar agora, porque eu ainda não tenho o letramento correto para falar sobre isso. Aí a gente vai falar com especialistas, vai discorrer sobre isso com os especialistas, né, que são os pardos de pele clara, onde eu me encaixo por ter traços negroides, mas ser uma pessoa de pele branca.

Entenda o caso

Ana Paula Minerato fez falas racistas sobre Ananda em áudios vazados nesta segunda-feira (25). "Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara", disse a ex-panicat.